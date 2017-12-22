Fatih Terim, Göztepe maçında sahada!

Hasan Şaş\'ın yardımcısı Hasan Şaş
Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA
Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor\'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim\'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray\'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig\'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.
Öte yandan Fatih Terim\'in yardımcısının Hasan Şaş olacağı ifade edildi.