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Spor

Fatih Terim, Göztepe maçında sahada!

Hasan Şaş'ın yardımcısı Hasan Şaş Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor

22 Aralık 2017 02:37

Hasan Şaş\'ın yardımcısı Hasan Şaş

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray camiasında Fatih Terim sevinci yaşanıyor. Hırvat teknik direktör Igor Tudor\'un gidişinin ardından taraftarların yoğun bir şekilde göreve davet ettiği Terim\'in yakın zamanda resmi imzayı atması bekleniyor.
Galatasaray\'ın görüşmelere başladığı tecrübeli teknik direktörün, Süper Lig\'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağı öğrenildi.
Öte yandan Fatih Terim\'in yardımcısının Hasan Şaş olacağı ifade edildi.

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