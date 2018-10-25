Fatih Terim: Golü yeseydik fark da olabilirdi

Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3'üncü maçında Schalke 04 beraberliğini "şans" olarak yorumladı.

Takımın beklenilen düzeyde performans gösteremediğini belirten Terim, "Golü yeseydik fark da olabilirdi. Galatasaraylılar ve Türk futbolseveri şunu bilmeli; yavaş yavaş değişeceğiz, değiştireceğiz. Bunu birdenbire yapma şansımız yok" diye konuştu.

Fatih Terim’in maç hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

“1 puan bizim için şans. Beklediğimiz bu değildi. Sahanın içerisinde istemediğimiz şeyler de gelişti. Belirli bir müddet sonra doğru eşleşmeler yaptık ama bu kez de hücuma çıkarken çok pas hatası yaptık. Böyle seviyelerde bunu cezalandırabiliyorlar. Birinci yarı topu tutmamızla, bulduğumuz pozisyonlarla iyi başladık belki ama ikinci yarı kaybedebilirdik. Muslera muhteşem oynadı. Ozan Kabak da en büyük teşekkürü hak edenlerden. Schalke’nin agresif bir takım olduğunu, dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştik. Bu puan bizi yarışın içinde tuttu. Üst sıralar bize hala açık. Bugün taraftarımızın çok büyük desteği vardı, yanımızda durdular. Boşuna cephane dememişiz onlar için. Hepsine teşekkür ederim. İkinci yarı için sadece direndik diyebilirim. Muhakkak ki bu bizim oyunumuz değil. Henüz 15. Dakikada hamle yapmak isterdim, Selçuk’u alabilirdim ancak kendisi 75 dakikayı kaldırabilecek durumda değil. Eğer bu puan bizi yarışın içinde tutuyorsa, bu taraftarla bu direnci sağlayabiliyorsa; bu taraftarla bu takım üç puanlar da kazanacaktır. Meslektaşıma övgüler göndermek istiyorum. İyi maç oynadılar. Tebrik ediyorum kendisini. Tecrübelendikçe çok daha iyi bir teknik adam olacak. İyi bir takımı var. Üç puanı çok isterdim. Bazı kredilerimiz olabilirdi ama açıkçası bunu hak etmedik. Golü yeseydik fark da olabilirdi. Galatasaraylılar ve Türk futbolseveri şunu bilmeli; yavaş yavaş değişeceğiz, değiştireceğiz. Bunu birdenbire yapma şansımız yok. Galatasaray, buradaki birçok maçı pres yaparak, önde basarak, rakip sahada oynayarak, alan daraltarak seyircisiyle beraber kazandı.”