Fatih Terim geri adım atmıyor



Milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim, gazeteci Osman Tamburacı ile yaşadığı diyalogu doğrularken "bana göre eksik bile söylemiştir, bir adım bile geri atmam" diye konuştu.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, gazeteci Osman Tamburacı ile yaşadığı olay konusunda geri adım atmayacağını ve olayın evveliyatının olduğunu söyledi.



Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan Galatasaray-Antalyaspor maçını izlemeye gelen Terim, maçtan önce Lig TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, ''O konuda bir adım geri atmam. O konunun evveliyatı var. İş mahkemeye gitmiştir. Bana göre söyledikleri eksiktir, 'söylemedim' de demem. Bir adım da geri atmam. O kişisel bir mevzu. Benim hiçbir kurumla çatışmam yok. İşi kurumsal yapmanın manası yok. O mahkemeye gitmiştir. Daha ne iyilik de yaptım işte, kimse ne okuyordu ne dinliyordu, şimdi birkaç günde tanınmış oldu'' diye konuştu.



Ayrıca Terim, 2010 Dünya Kupası eleme grubunda Belçika ile İstanbul'da yapılan maçta rakip takım teknik direktörü Rene Vandereycken ile yaşadığı olaydan dolayı kamuoyundan özür diledi.



Belçika ile gerilimli bir maç yaptıklarını ifade eden Terim, ''Maçtan sonra salim kafayla düşündüğüm zaman şartlar ne olursa olsun antrenörlük kariyeri çok küçük olan veya belli olan bir antrenörün tahriklerine kapılmamalıydım. Ne yaparsa yapsın, haklı olsam da bu gerilimi yaşamamalıydım. Burada bir hata yaptığımı kabul ediyorum'' dedi.



Bir özür borçlu olduğunu vurgulayan Fatih Terim, ''Meslektaşlarıma, ekibime, oyuncularıma bir özür borçluyum. Özellikle de kamuoyuna, futbolseverlere bir özür borçluyum, ama en sonunda kendime bir özür borçluyum. Çünkü bu kadar kariyeri belli olan, benim gibi tecrübeli birinin, bilerek, isteyerek üzmek için daha evvel çalışılmış olan bir şeye, tahriklere kapılmalıydı. Bu gerilim içinde çok büyük krizleri halleden ben maalesef hata yapabiliyorum. Hiçbir şekilde muhatap olmamalıydım. Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Kamuoyuna özür borcum var, bu vesileyle özür dilemiş oldum'' diye konuştu.

