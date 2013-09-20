Fatih Terim Galatasaray'da sözleşmeye imza atacak mı?

Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüple nikah tazeleme konusunda yol haritasını belirledi. Ünal Aysal’ın 2 yıl sözleşme uzatma teklifini yanıtsız bırakan İmparator, bazı konularda ciddi rahatsızlık yaşıyor. Ancak deneyimli teknik adam, tartışmaları bir yana bırakıp kendini işine verme niyetinde.

Ayrıca A Milli Takım’ın ‘tamam mı devam mı’ mücadelesi olan Romanya maçından sonra, Terim’in galibiyetin ardından yakın çevresine “Maçtan önce ne başkan ne de bir G.Saraylı yönetici arayıp başarı diledi. Herkes aradı, tüm Türkiye aradı ama G.Saray’dan bir yönetici bile aramadı. Bu nasıl bir iştir?” diyerek sitem ettiği öğrenildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bir türlü gündemden düşmeyen sözleşme polemiği ve ‘Milli Takım mı yoksa Galatasaray mı?’ soruları hem Fatih Terim’e, hem de sarı kırmızılılara büyük zarar verdi. G.Saray, bu dönemde çıktığı 4 maçta tek bir galibiyet dahi alamadı. Bu süreçte yanıtı en çok merak edilen ise şu soru oldu: “Fatih Terim, Başkan Ünal Aysal’ın kendisine sunduğu 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul edecek mi?”

İşte bu kritik sorunun alınan bilgiler ışığında yanıtı:

-Yönetimin açıklamaları canını sıktı

Fatih Terim, Galatasaray Yönetim Kurulu’nun ‘sözleşme’ ve ‘Milli Takım’ konusunda yaptığı açıklamalardan fazlası ile rahatsız oldu.

-Bitmek bilmeyen yorumlara bozuldu

Milli Takım’a Aysal’ın onayını alarak Mayıs ayına kadar giden Terim, buna karşın bitmek bilmeyen yorumlardan sıkıldı ve etkilendi.

-Milli Takım istisnası Hoca'yı mutlu etmedi

Başkan'ın ‘başarıya endeksli’ sözleşme modelini benimseyip 1 yıllık kontratlar yapmasını ‘Milli Takım’ istisnası ile bozması hocayı mutlu etmedi.

-Teklifin üslubunu beğenmedi

Fatih Hoca, bu sözleşme uzatma modelinin üslubunu doğru bulmadı. Kendisi hakkında alınan kararı medyadan öğrenmekten rahatsız oldu.

-Henüz hiçbir yanıt vermedi

Galatasaray’a bugüne kadar hiç rakam konuşmadan imza atan Terim, bu tablodan rahatsızlığı üzerine Ünal Aysal’ın teklifini yanıtsız bıraktı

-Dedikodular kulağına geldi

Sarı kırmızılı yönetim içinde bazı üyelerin kendi hakkında olumsuz düşünceleri olduğu deneyimli teknik adamın kulağına kadar geldi.

-Adnan Nas'ın açıklamaları hayal kırıklığı yarattı

Adnan Nas olayı hepsinin üzerine tuz biber oldu. Tecrübeli çaşıtırıcı, Nas’ın tribünde kullandığı ifadeler üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadı

-Sonunda kararını verdi ve paylaştı

Ve yakınları ile paylaştığı bir karar aldı: G.Saray’ı bu çıkmazdan kurtarıp, 20’nci şampiyonluğuna ulaştırmak ve 4. yıldızı takma adına görevde kalmak.

-İki tarafa da imza atmayacak

Ancak Mayıs ayı yani sezonun bitimine kadar ne G.Saray ne de TFF ile yeni bir sözleşme imzalamayacak. 2 yıllık teklife şimdilik yanıt vermeyecek.

-Sünger çekip Florya'ya kamp kurdu

Galatasaray'a konsantre olmak isteyen Terim, Beşiktaş maçı için 2 gündür Florya’da. Ancak yönetimin tavrı da bu süreci yakından etkileyecek.