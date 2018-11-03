Fatih Terim: Fırat Aydınus, arkadaşları ve Yusuf Namoğlu ile beraber maçı bu hale getirdi

Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2'lik derbi sonrasında maçın hakemi Fırat Aydınus'u "Eğer utanması varsa onun, iyi seyreder. Biz şimdi böyle diyoruz ya, hemen ceza. Peki size kim ceza verecek? Halledemiyorsunuz diye VAR koydular, onu da beceremediler" sözleriyle eleştirdi.

Terim, "Fırat tek başına, arkadaşlarıyla beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, daha da üstleriyle beraber maçı bu hale getirdiler" diye konuştu.

Terim'in maç sonrasındaki açıklamaları şöyle:

- Mükemmel bir 45 dakika, mükemmel bir 2. yarı başlangıcı. Eğer orta sahadaki Henry'nin aldığı top faulse, ki temiz dokunmuş topa. 2. golden önce top Belhanda'dan çıkıyorsa ben özür dilemeye hazırım.

- VAR'da Barış Şimşek var, bu hafta da o var. VAR'ın profesörü demek ki Barış Şimşek. Bizi geçen sene ofsayttan dolayı kupadan eleyen Barış Şimşek. Hiç kimse kalmayacak, yine o gelecek.

- İki takımın futbolcularına da söyleyecek hiçbir şey yok. Çok iyi oynadılar. Fırat tek başına, arkadaşlarıyla beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, daha da üstleriyle beraber maçı bu hale getirdiler.

- Çok farklı kazanmamız gereken maçı az daha mağlup tamamlıyorduk. Hadiseler olduysa, tek sebebi bunlardır.

- Fırat Aydınus'un eğer utanması varsa onun, iyi seyreder. Biz şimdi böyle diyoruz ya, hemen ceza. Peki size kim ceza verecek? Halledemiyorsunuz diye VAR koydular, onu da beceremediler

- Anlamakta zorluk çekiyorum. "Allah aşkına bırak oynayalım" dedim ilk yarıda, bekçi gibi düdük çalıyor. İki taraf da oynuyor zaten. 8 kişi taç göremiyorlar. En ufak detayları göremeyecekseniz orada ne işiniz var?

- Hakemlik bu kadar kolay mıdır? Bundan sonra her maçtan sonra hakem konuşacağım, karar verdim. İyiyi de kötüyü de konuşacağım.