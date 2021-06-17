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Yaşam

Fatih Terim evine aslan heykeli yaptırdı

17 Haziran 2021 23:12

Sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray'la sözleşmesi sona eren teknik direktör Fatih Terim, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine 2 adet aslan heykeli yaptırdı.

Fatih Terim heykelFatih Terimaslan heykeli
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