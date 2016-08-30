Fatih Terim: EURO 2016'dan sonra istifa ettim

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in Rusya maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, NTV Spor yorumcusu ve Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol ile Arda Turan’la alakalı girmiş olduğu diyalog dikkat çekti. Fatih Terim, Demirkol’la diyaloğunun yanısıra EURO 2016’dan sonra istifa ettiğini ancak şu anda görevine devam ettiğini belirtti.

Toplantıda kadroya almadığı hiçbir oyuncu hakkında tek kelime etmeyeceğini, ayrı ayrı değerlendirme yapmayacağını söyleyen Fatih Terim’e, Mehmet Demirkol Arda Turan’ın kadroya alınmamasını sordu. Demirkol, “Arda için özel bir açıklama yapacak mısınız? Çünkü çok formda ve sezona iyi başladı” diye sorunca, Terim, “Mehmet kardeşimin sırf bu soruyu sormak için İstanbul’dan geldiğine eminim.” yanıtını verdi.

Terim’in yanıtı üzerine Mehmet Demirkol, “Hocam yarın maç için yayınımız var. O yüzden İstanbul’dan geldik. Burada asıl sorulması gereken soru, Arda’yı 6 ay oynamadığı halde kadroya almanız rağmen şimdi almamanız… Bunu sormak istiyorum.” deyince, Terim’in yanıtı “Düşünün işte… Düşünün…” oldu.