Fatih Terim, Emre Belözoğlu'nu savundu: Sıksanız da, gebertseniz de…

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Lüksemburg maçı öncesi futbolculardan Ozan Tufan ve Mehmet Ekici ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerine şanssız başladığını vurgulayan Terim, Hollanda maçındaki futbolun kendisine büyük ümit verdiğini söyledi. Fatih Terim, Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na Hollanda karşısında şans vermemesi konusunda ise, "Belden aşağı söylemleri kimse hak etmiyor. Sıksanız da, gebertseniz de 3 takım düşecek, 1 takım şampiyon olacak. Kulüp rekabetini milli takıma taşırsak büyük zarar görürüz. İhtiyaç olursa ikisini de yeniden çağırırız" dedi.

Terim'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Çek Cumhuriyeti maçında skor 1-0'ken dünyanın her yerinde penaltı olacak pozisyonda penaltımız verilmedi. Dünyanın her tarafında Arda Turan'ın pozisyonu penaltıdır. 8 pozisyonumuz vardı.

Letonya maçı için söyleyecek bir şeyim yok 7-0, 8-0 bitmesi gereken maç 1-1 bitti.

Geldik Hollanda'ya... Son dakikada gol yedik. Ben bu ilk beş maçtaki şanssızlıkların ilk maçlarda kalmasını diliyorum.

İlk yarıda oynadığımız 5 maçı müsibet olarak kabul ediyoruz. Geride bırakmak istiyoruz.

Hollanda maçında ancak böyle bir gol yerdik. Biri vuracak, ötekinin kafasına çarpacak...

Hollanda'nın golünden önce Gökhan'ın Ozan'a çıkartamadığı bir pozisyon vardı. Oyuncular da üzgün ben de üzgünüm.

Şu bir gerçek ki, biz gruptan çıkacağız düşüncesi oyuncularımda hakim. Siz merak etmeyin hocam diyorlar.

Hollanda maçı gösterdi ki Türk futbolu onlardan daha aşağı seviyede değil fizik, mental ve sosyal olarak dikkatli olmalıyız.

Türkiye'den beni her arayan hem geçmiş olsun, hem tebrik ederim diyor. İkisi aynı anda...

Matematiksel olarak iddiamız devam ediyor ama önemli fırsatları kaçırdığımız da bir gerçek.

10-15 yıllık planımızın önüne geçmemeli bu skorlar.

Birkaç maçın kaderimizi çizmesine izin vermemeliyiz. Öyle bir futbol oynamalıyız ki kötü sonuçlar bizi etkilememeli.

Oyun içerisinde herkesin A planı, B planı, C planı olmalıdır.

Hakemi çok beğendim. Maçı 6 dakika uzatma konusunda haklıdır. Kendisini soyunma odasında tebrik ettim.

Robben'in olmaması Hollanda için kayıptır. Biz de eşitlik olsun diye Arda'yı oynatmadık!

Hollanda maçında 2 puan bıraktık, canımız yanıyor ama burada bizi rahatlatacak bir özgüven kazandık.

İyi savunma yaptığımızı gösterdik

Hollanda'ya fazla gol pozisyonu vermedik. Yan toplarda da savunması iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu hem futbolcu hem de insan olarak bizim için önemli ama milli forma başka bir şey.

Herkesin gönülden bağlı olduğu bir takımı var. Bu çocukların her biri farklı takımdan geliyor, herkes saygı duymak zorunda.

Artık bu ağır söylemleri kimse istemiyor. Ağır küfürler, ağır hakaretler... Kimse hak etmiyor bunu.

Eğer kulüp rekabetini buraya taşırsak büyük zarar görürüz. Rekabeti seviyeli bir şekilde ve fanatizmden uzak bir şekilde yapmalıyız. Değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Sıksanız da, gebertseniz de, 3 düşecek, 1 şampiyon olacak. Her sene tekrar edecek. Sistem böyle.

Biz komşusuz yapamayız. Avrupa'da komşu diye bir şey var mı? Adam tanımaz üsttekini...

Bu çocukların her biri bir değer. Zaman zaman onlarda hata yapıyor. Özür de diliyorlar. Yazık günah.

İkisini de (Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel) milli takımda oynatan benim. İhtiyaç olunca yine çağırırız.