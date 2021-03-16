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Spor

"Fatih Terim'e camiadan 'başkan ol' ziyaretlerinin tekrar başladığını duydum"

16 Mart 2021 09:12

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, katıldığı bir televizyon programında "Fatih Terim'e camiadan 'başkan ol' ziyaretlerinin tekrar başladığını duydum" ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında yayımlanan Kontra programında Serdar Ali Çelikler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkan adayı olabileceğini iddia etti. 

Çelikler, "Mustafa Cengiz yönetimi seçilirse, Fatih Terim devam etmeyebilir" derken, "Galatasaray'da Fatih Terim'e 'Başkan ol' diye, bundan yaklaşık 4 ay evvel bir grup gidip söyledi. Bu zaten Galatasaray camiasında biliniyor. Fatih Terim'e camiadan 'başkan ol' ziyaretlerinin tekrar başladığını duydum" dedi.

Çelikler, "Fatih Terim aday olursa zaten birçok aday yarışta olmaz. Ahmet Ocaklı haricinde birisi başkan olursa da, Fatih Terim'le çalışmaya devam etmezler"  diye konuştu.

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