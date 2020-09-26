Fatih Terim'den Marcao'nun satışına veto!

Galatasaray'da gösterdiği performansla İtalya Serie A takımlarından AS Roma'nın dikkatini çeken Marcao'ya yapılması beklenen 15 milyon Euro'luk teklife Fatih Terim'den 'hayır' yanıtı geldi.

Bu gösterdiği performansla parmak ısırtan, son Hajduk Split mücadelesinde ise kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran Brezilyalı futbolcu, Fatih Terim'in 1 numaralı gözdesi haline geldi.



Roma'nın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeye hazırlanan yönetim, bu gelişme sonrası bekleme kararı aldı. Fatih hoca son basın toplantısında, "Marcao için bu rakamlar az" diyerek, transferi veto ettiğini kamuoyu ile paylaşmış oldu.



Hem Marcao'da hem de Belhanda'da yaşanan yükseliş, satış konusunda sıkıntı yaşayan yönetimin elini kolunu bağladı.