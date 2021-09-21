Fatih Terim'den Kerem ve Halil kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yoğun tempoda yorgun düşen bazı oyuncularını Kayserispor maçında kulübeye çekeceği aktarıldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'na kulübe yolu göründü.

Fanatik'in verdiği habere göre teknik patron Fatih Terim, iki oyuncuyu da yarınki Kayserispor mücadelesinde kızağa çekmeye hazırlanıyor.

Fatih hoca, Halil'in yerine ileri uçta Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatacak. Sol önde ise Kerem'in yerine doktorların izin vermesi durumunda Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Aksi takdirde Babel'in sola geçip sağ önde Emre Kılınç'ın oynama ihtimali de bulunuyor. Fatih Terim ileri uçta yapacağı değişikliklerle ilgili son kararını bugünkü antrenman sonrası verecek.