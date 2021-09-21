Fatih Terim'den forvet transferi talimatı

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'ni̇n performansından memnun olmayan tekni̇k di̇rektör Fati̇h Teri̇m, scout eki̇bi̇ne, forvet transferi için tali̇mat verdi̇.

Galatasaray, Bafetimbi Gomis sonrası kadrosuna kattığı forvetlerden verim alamamaya devam ediyor. Bu sezon hücum hattında yola M'Baye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile devam eden sarı kırmızılılar, forvet hattında hâlâ istikrarı sağlayamadı.



HaberTürk'ün haberine göre; teknik direktör Fatih Terim Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun değil.



Tecrübeli teknik adamın ocak ayında transferdeki önceliği forvet olacak. Terim bu konuda scout ekibine talimat verdi. Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde en az 1 forvet alacak. Avrupa'da yola devam edilmesi halinde bu sayının 2 olma ihtimali de var.

Mohamed'in opsiyonu kullanılmayabilir

Kiralık sözleşmesindeki opsiyon 31 Aralık'ta sona erecek olan Mostafa Mohamed konusunda da henüz karar verilmedi. Bu sezon resmi maçlarda golü bulunmayan Mısırlı forvet ile devre arasında yolların ayrılması gündemde.



Galatasaray yönetimi Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu şimdilik kullanmayı düşünmüyor. Mohamed'in yıl sonuna kadar göstereceği performans Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek.