Fatih Terim'den 19.05 paylaşımı: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında "Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" açıklaması sonrası teknik direktör Fatih Terim, 19.05'te bir paylaşım yaparak "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" dedi.

Terim, Twitter hesabından saat 19.05'te "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" mesajını paylaştı.

"Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerek"

Mustafa Cengiz, bugün düzenlediği basın toplantısında Fatih Terim'in toplantıların basına sızdırıldığı yorumuna ilişkin, "Biz felsefe kulübü değiliz. Bir spor kulübüyüz. Başkanı var, teknik direktörleri, organları var. Karar yönetim kurulu tarafından alınır. Onun tarafından da yürütülür. Bir kere fikir ayrılığı olmaması lazım. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerek. Bununla ilgili, o sözcük, bizi çok yaraladı. Çünkü üzerinden, sayın teknik direktör, bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi" demişti.