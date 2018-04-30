Fatih Terim: Daha fazla atabilirdik; kaldı 270 dakika...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Beşiktaş galibiyetini, "Maçın hakkını verdik mi verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Açıkçası verdik. Emeğimizi alın terimizi verdik mi? Verdik. Ruhumuzu sahaya koyduk mu koydu. Daha fazla atabilir miydik? Atabilirdik. Artık geriye 270 dakika kaldı" sözleriyle değerlendirdi.

Terim'in maç sonu değerlendirmeleri şöyle:

Maçın hakkını verdik mi verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Açıkçası verdik. Emeğimizi alın terimizi verdik mi? Verdik. Ruhumuzu sahaya koyduk mu koydu. Daha fazla atabilir miydik? Atabilirdik. Tüm arkadaşlarımı, yardımcılarımı kutluyorum. Açıkçası elbette 50 bin inanış yüreğe de çok teşekkür etmek istiyorum. Cim Bom'un başı taraftarıyla dik durur. Bundan sonraki maçlarımızda da Allah yardımcımız olsun. Beşiktaş'ın en etkili olan tarafı, rakip sahada fazla oynamasıydı. Bugün onu biz önledik. Bizim alanımızda çok pas yapmalarına ve kalmalarına izin vermedik. Oyuncularımı da kutluyorum. Kaldı 270 dakika. Bu kalan 270 dakikayı da en iyi şekilde değerlendireceğiz.

- Şenol hocanın da çok emeği var bu takımın iyi olmasında. Çok önemli bir rakibi mağlup ettik, bu da oyunculara güven verecektir. Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi, en iyi kadrosu tartışmasız. Nazarım değildi galiba, birinin ayağında yara, diğerinde de krampon deliği var. Ayağı oyulmuş resmen. İki tane çok iyi profesyonel sağ bekimiz var.

- Yuto'yu söylemedim zaten. Sahaya ruhunu, karakterini, tekniğini, her şeyini ortaya koyuyor. Her oyuncuya anormal derecede ihtiyacımız var. Birkaç oyuncunun haricinde sahaya süreceğimiz çok alternatifimiz yok. Maicon da sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. O gün ona davrandığımız şekil doğruydu. Defansın merkez kısmı bence bugün çok iyiydi.