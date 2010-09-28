Fatih Terim canlı yayına bağlanırsa...

T24- Sivri dilli yorumcular Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar canlı yayına bağlanan Fatih Terim ile konuştuklarını sanıyorlardı fakat telefondaki isim şakaları ile tanınan Yavuz Seçkin'idi.

Kanaltürk televizyonunda canlı yayınlanan Reha Muhtar, Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın birlikte sunduğu 'Son Kale' programına telefonla katılan Fatih Terim, Ahmet Çakar'ın daha önce kendisi hakkında yaptığı yorumlara cevap verince programda ortam birden gerildi.







Reha Muhtar, "Bu akşam Fatih Terim beni aradı. Ahmet Çakar'a cevap vermek istediğini ama sadece bana konuşacağını, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'yla konuşmayacağını söyledi. Şimdi Fatih Terim hattımızda" dedi.







Sözü alan Fatih Terim sert bir üslupla, "Ahmet Çakar'ın benimle ne alıp veremediği var bilemiyorum. Ahmet Hoca’nın yorumculuktaki heyecanını hakemliğinde de görmek isterdik" şeklindeki yorumuna Ahmet Çakar, şaşkınlık içerisinde cevap verdi: "Benim Fatih Terim'le bir alıp veremediğim yok. İnsan olarak da çok severim kendisini. Fatih Hoca şimdi bu söylediklerinde benim yorumculuktaki heyecanımı hakemlikte gösteremediğimi mi söylemek istiyor!" Bunun üzerine Fatih Terim, "Sen ne demek istediğimi çok iyi anlarsın Ahmet Hoca" deyince, ortam iyice gerildi.



Fatih Terim’in "Ya Erman sen de bir şeyler söylesene. Hiç savunmuyorsun beni" sözleri üzerine tartışmaya Erman Toroğlu da katıldı. Toroğlu, "Bağlanmadan önce Ahmet’in söylediklerini dinledin. Benim söylediklerimi zaten biliyorsun seninle ilgili. Bir daha söylememe gerek var mı? ‘Ben Fatih Terim'in Fener'e gideceğini düşünmüyorum’ dedim. Sen buraya bağlandın, Ahmet’le tartışıyorsun. Ama sen, ‘Ben bağlanırım ama Ahmet’le, Erman’la konuşmam.’ demişsin. Şimdi de 'Beni niye savunmuyorsun?' diyorsun. O zaman ben niye gireyim, neden konuşayım.” dedi.





