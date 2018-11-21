"Fatih Terim, Burak Yılmaz'ı ikna etti"

Anthony Modeste'nin Köln'le anlaşmasının ardından Galatasaray forvet arayışlarına hız verdi. İddialara göre bu isimlerden biri de Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz. Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eskiden Galatasaray'da forma giyen Burak'ı telefonla arayarak Sarı-Kırmızılı takıma katılması konusunda ikna etti.

Hürriyet'in kaynağına göre İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Yılmaz'ın menajeriyle yıllık ücret için anlaşmaya vardı. İddiaya göre Galatasaray'ın Trabzon'dan 2.1 milyon euroluk alacağına karşılık bonservisini alması halinde Burak Yılmaz'a yıllık 3 milyon euro verecek. Trabzon'a 1.5 milyon euro bonservis ödenirse Burak'a senelik 2.5 milyon euro ödenecek.

Fatih Terim, 2012-2013 sezonunda Cim-Bom'da şampiyonluk yaşadığı yıldız oyuncu ile yeniden bir araya gelecek. Burak, G.Saray'da 141 maça çıkıp, 82 gol atmış ve 23 asist yapmıştı.