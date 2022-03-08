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Spor

Fatih Terim, Burak Elmas'ın davetini yanıtladı: Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı heyecanla takımımızı destekleyeceğim

Başkan Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim'e bir mektup göndererek Camp Nou'ya davet etmişti

08 Mart 2022 19:55

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'i Barcelona ile Camp Nou'da oynanacak maça davet ederken Terim'den Elmas'ın davetine yanıt geldi. Terim, "Bilmenizi isterim ki Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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