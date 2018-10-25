Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde golsüz beraberlikle sonuçlanan Schalke maçını değerlendirdi. Terim, "Bir puan bizim için şans, eğer varsa... Tabii ki düşüncemiz bu değildi ama istemediğimiz şeyler de saha içerisinde gelişti" diye konuştu. Galibiyeti hak etmediklerini söyleyen Terim, "3 puanı alsaydık sıralama açısında iyi şeyler olacaktı ama açıkçası galibiyeti hak etmedik. Golü yeseydik fark da olabilirdi” yorumunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Açıkçası direndik..."

Schalke karşısında özellikle ikinci yarı direndiklerini vurgulayan Fatih Terim, "Bir puan bizim için şans, eğer varsa... Tabii ki düşüncemiz bu değildi ama istemediğimiz şeyler de saha içerisinde gelişti. Belli bir süre sonra eşleşmeyi doğru yapabildik, küçük bir değişiklik yaptık, doğru eşleşmeleri bulduk ama bu kez de hücuma çıkarken çok top kaybı yaptık. Bu seviyelerde bunları cezalandırıyorlar. Açıkçası direndik. İlk yarı belki iyi başladık, Garry'nin şutu, Eren'in pozisyonu, topu tutmamız... İkinci yarı kaybedebilirdik." dedi.

"Muslera ve Ozan'a teşekkür etmek lazım"

Galatasaray'da iyi oynayan iki ismi ön plan çıkaran Fatih Terim, "Muslera'ya teşekkür etmek lazım. Ancak en büyük teşekkürü 18 yaşındaki Ozan aldı." ifadelerini kullandı.

"Boşuna cephanelik dememişiz"

Maçla ilgili değerlendirmelerine devam eden sarı-kırmızılı teknik adam "Schalke'nin kolay takım olmadığını söylemiştim. Su 1 puan bizi ayakta tuttu. Hala üst sıralar bize açık. Taraftarımız yanımızda durdu, boşuna cephanelik dememişiz. Hepsine teşekkür ederiz ve biz de direndik. İkinci yarı için söyleyeceğim bir şey yok, sadece direndik diyebiliyorum." açıklamasını yaptı.

"Selçuk'u alacaktım ama..."

Erken değişiklik yapmayı düşündüğünü söyleyen Terim, "Bu bizim oyunumuz değil. Maçın 15. ve 20. dakikasında hamleler yapmak istedim ama Selçuk İnan'ı koyabilirdim onun da 75-80 dakika oynaması bu haliyle çok zor. Eğer bu 1 puan sizin yarışta tutuyorsa ve bu seyirciyle direniyorsanız, 3 puanda alacağınız zamanlar olacaktır." şeklinde konuştu.

"3 puanı alsak iyi olurdu ama hak etmedik"

Galibiyeti hak etmediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "3 puanı alsaydık sıralama açısında iyi şeyler olacaktı ama açıkçası galibiyeti hak etmedik. Golü yeseydik fark da olabilirdi." dedi.

"Biraz zaman ihtiyacımız var"

Sarı-kırmızılı camiaya mesaj yollayan Fatih Terim, "Galatasaray taraftarı ve Türk futbolseverler şunu bilmeli, yavaş yavaş değişeceğiz. Galatasaray burada birçok maçı rakibe baskı yaparak, alanı daraltarak seyircisiyle kazandı. Biraz zamana ve değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu da zaman içerisinde yapacağız." açıklamasını yaptı.

"Sezon başından beri hayal kırıklığı!"

"Hayal kırıklığı yaşıyor musunuz?" sorusunu cevaplayan Fatih Terim, "Sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaşadığımız oyuncular var. Oluyor bunlar. Basın toplantılarında bana sürekli soruyorsunuz ben de devamlı değişeceğiz diyorum. Ocak'ta da değişeceğiz, Temmuz'da da değişeceğiz. Yavaş yavaş elimizden geldiğince değişeceğiz diyorum. Düşünebiliyor musunuz kramp giriyor çıkaramıyoruz, bir sakatlıktır gidiyor! Bunlara sığınmıyoruz ama 1 puanın da önemli olduğunu söylüyorum. İyi oyunu ileride telafi ederiz. Hayal kırıklığı oyuncular değil oyun!" dedi.