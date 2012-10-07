Fatih Terim: Aynı golü yedik

Fatih Terim, Eskişehirspor'dan yedikleri golün Braga maçında yedikleri ilk gole benzediğini söyledi. Yaşadıkları puan kaybının, oynadıkları oyunun karşılığı olmadığını, oyuncularının iyi olmadığını söylemenin, kendilerine haksızlık olacağını dile getiren Terim, "Olmayacak goller yediklerini, olması gereken kolay golleri de atamadıklarını" belirtti.

Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız puan kaybının, oyunumuzun karşılığı olduğunu düşünmüyorum" derken, "Yediğimiz golde ve attığımız golde ofsayt var mıydı bilemiyorum. Ama 1-0 öne geçtikten sonra 5 tane değerlendiremediğimiz gol fırsatı ve bir serüven sonrası yediğimiz gol var. Oyun olarak herhangi sıkıntı yok. Özellikle statta olanların keyif aldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son 17 günde iki tanesi UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmak üzere 5 maç yaptığını hatırlatan Terim, "Hiçbir maçta oyundan düşmedik. Müthiş mücadele yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçımızı ve ligdeki Orduspor maçını kaybettik. Bunun gerilimi de az değil. Bugün çok iyi oynadık, eksik olan goldü. Eskişehirspor iyi bir takım. Oyuncularımın iyi oynamadığını söylemek haksızlık olur. Kayıplarla ilgili bilimsel bir tenkit varsa, başımız üzerine. Bu kadar emeklerin karşılığı bu olmamalıydı. Üzgünüz, futbolda oluyor" diye konuştu.

Gol yollarında yaşanan soruna değinen tecrübeli teknik adam, "Gol kaçırdığımız zaman telafisi yok. Yine aynı arkadaşlar bunu çözecek" demekle yetindi.

'Yapılan eleştiriler, hedeflerimize, vizyonumuza uygun değil'

Fatih Terim, takımda yaptığı rotasyonun beklenen verimi sağlayıp sağlamadığı yönündeki bir soru üzerine, şöyle konuştu:

"Bu tip eleştiriler bizim hedeflerimize, vizyonumuza uygun değil. Kimin frikiği attığı veya kimin oynadığı yönünde eleştirilerin faydası yok. Rotasyon bir paylaşımdır. Ekonomik kullanma adına tüm arkadaşlarımızı değerlendirmemiz gerekir. Rotasyonu belki daha fazla yapmalıydım. Takımı ekonomik kullanmalıyız. Şimdi 13-14 kişi milli takımlara gidiyor. Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi de var. Herkese eşit anlamda dağılım yapmalıyız. Bazılarından vazgeçmeden devam ediyoruz, bazılarını ise böyle oynatmaya çalışıyoruz. Alınan sonuçların sebebi, birinin yerine bir diğerinin oynaması değil."

Eskişehirspor karşısında yedikleri golün Braga maçındaki ilk golle ne kadar benzeştiğini anlatan Terim, "Orada bazı oyuncular gelip topla rakibin arasına girebilirlerdi. Bir kişinin değil, birçok kişinin hatası var, zincirleme. Ujfalusi'nin orada bir tecrübesi vardı. Takımı daha kolay toparlayabiliyordu. Belki onu söyleyebiliriz. Gol yedikten sonra bahaneler, sebepler, konuşmalar çok kolay. Olmayacak goller yiyoruz, olması gereken kolay golleri de biz atamıyoruz.Böyle olunca da skor aleyhimize yansıyor. Tecrübeli oyuncularımız olmasına rağmen oyunun içinde hatalar oluyor" şeklinde konuştu.

'Birkaç maç kazandık veya kaybettik diye değerimiz düşmez'

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, son maçlardaki kötü sonuçların kendilerini etkilemeyeceğine vurgu yaparken, "Galatasaray takımı, birkaç maçlık kazançları veya kayıpları başka türlü düşünecek, değerlendirecek durumdan çok ilerde. Birkaç maç kazanmak veya kaybetmek, ne değerimizi ne de hedefimizi değiştirir. Sadece kaybettiğimiz puanlara üzülürüz. Galatasaray'ın bütün unsurları el birliğiyle önündeki yılları en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Ligde hala lideriz. Geçen sene de 14 puan aldık. Daha çok maçlar oynayacağız ve puanlar kaybedeceğiz. Ama bu bizim değerimizi ve düşüncelerimizi değiştirmez" ifadelerini kullandı.

Terim, yönetim kurulu üyesi Semih Haznedaroğlu'nun hafta içi medyaya yansıyan değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine, "Zaman zaman beyanlarda bulunuluyor. Bunda bir kötü niyet görmüyorum. Daima iyi niyetle hareket ettikleri düşüncesindeyim. Başkanımız ve yönetimimiz hep bir aradayız. Çok fazla bir problem olmaz o konuda. Rahatsız edecek bir durum yok" şeklinde konuştu.