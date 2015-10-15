T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim: Arkadaşlar buyrun, UEFA'nın sitesine de düştük!

Fatih Terim, A Milli Takım'ın başarısının sırrını '3H' olarak açıkladı

15 Ekim 2015 23:18

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda maçı sonrası elindeki cep telefonundan UEFA'nın resmi sitesinin görüntüsünü oyuncularına gösterip, "Arkadaşlar buyurun. UEFA'nın sitesine de düştük" dedi. Terim, başarılarının sırrını ise 3H olarak açıkladı: Hazır, Hızır, huzur.

Akşam'da yer alan habere göre, Türkiye-izlanda maçının ardından soyunma odasına giren Terim, internetten bağlandığı UEFA'nın resmi sitesini öğrencilerine gösterip, "Arkadaşlar buyurun. UEFA'nın sitesine de düştük. İnanıp inanmamak diye bir şey yok ortada. Finallerdeyiz, herkes görsün" dedi.

 

Hazır, hızır, huzur


Fatih Terim kariyerindeki başarıların sırrı olarak 3H'yi görüyor. İşte o sözler: 

"Ben hiç pansuman sevmem, direkt ameliyata olmalı. Benim bir 3H formülüm var; hazır, Hızır, huzur... Eğer bilgili ve yürekli isen hazırsınız demektir. Hazır olunca da Hızır gelir. Hızır da gelmişse huzura erişeceksiniz demektir.

ETİKETLER

milli takımfutbolfatih terim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24