Fatih Terim: Arkadaşlar buyrun, UEFA'nın sitesine de düştük!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda maçı sonrası elindeki cep telefonundan UEFA'nın resmi sitesinin görüntüsünü oyuncularına gösterip, "Arkadaşlar buyurun. UEFA'nın sitesine de düştük" dedi. Terim, başarılarının sırrını ise 3H olarak açıkladı: Hazır, Hızır, huzur.

Akşam'da yer alan habere göre, Türkiye-izlanda maçının ardından soyunma odasına giren Terim, internetten bağlandığı UEFA'nın resmi sitesini öğrencilerine gösterip, "Arkadaşlar buyurun. UEFA'nın sitesine de düştük. İnanıp inanmamak diye bir şey yok ortada. Finallerdeyiz, herkes görsün" dedi.

Hazır, hızır, huzur



Fatih Terim kariyerindeki başarıların sırrı olarak 3H'yi görüyor. İşte o sözler:



"Ben hiç pansuman sevmem, direkt ameliyata olmalı. Benim bir 3H formülüm var; hazır, Hızır, huzur... Eğer bilgili ve yürekli isen hazırsınız demektir. Hazır olunca da Hızır gelir. Hızır da gelmişse huzura erişeceksiniz demektir.