Fatih Terim: Aldığımız başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız

4. kez Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, yapacak çok işinin olduğunu belirterek, "Aldığımız başarılardan daha fazlasını yapmak için buradayız" dedi. Terim, görevi devraldığı Igor Tudor'a da teşekkürlerini iletti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak tek ismin Fatih Terim olduğunu söyledi.

"Ne hissettiniz teklif yaparken?" sorusun Başkan Özbek, "Bütün Galatasaraylılar çağrı yaptı' dedim. 'Fatih Hoca'yı dışarıda bırakmayın' dedim" diye yanıtladı.

Taraftara teşekkürlerini ileten Terim, "Galatasaray'ın muhteşem taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Ultraslan'ın son yaptığına da teşekkür ederim. Ama isminizi tribünlerde ne kadar duyarsanız duyun empati yapmak gerekir'' diye konuştu.

Takımda neler gördüğü, eksikler ve sol bek transferinin yöneltildiği soru üzerine konuşan Terim, "19-20 kişiyiz ve sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Ama kadromuzdan birini tabii ki koyacağız. Ben prensip icabı sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yapacağız herhalde'' dedi.

Türk Telekom Arena'da düzenlenen imza töreninde konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Herkese merhabalar. Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, biri ekonomiydi biri süreydi. Başkanım heyecandan herhalde süreyi unuttu. Müsade ederse sürenin önce 20 Ocak'a kadar, seçilirsiniz seçilmezsiniz, arkasında Mayıs 2018'e kadar diye aramızda konuşma geçti. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ne kadar isteseniz de istemesenizde.

Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Acele etmeliyiz ancak telaşlanmamalıyız çünkü yapacak çok işlerimiz var.

Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir camianın bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Başkan, ben, yönetim ve muhteşem Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak için buradayız. İki gün sonra çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe'yle son maçın sonucu ne olsa dahi ilk yarının flaş takımı olan bir takımla oynayacağız."

Igor Tudor'a teşekkür

"Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Bir an evvel kollarımızı sıvamalıyız, eksiklerimizi gidermek için... Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da hizmetleri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Transfer planı

Takımda neler gördüğü, eksikler ve sol bek transferinin yöneltildiği soru üzerine konuşan Terim, "19-20 kişiyiz ve sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Ama kadromuzdan birini tabii ki koyacağız. Ben prensip icabı sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yapacağız herhalde. Şu iki gün içerisinde ne yapabilirsek onu yapacağız. 'Orası eksik bunu alalım, şurası eksik onu alalım'dan ziyade mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek daha önemli diye düşünüyoruz. Hakan Balta olsaydı bugün sol bek oynayacaktı ancak genç takıma gönderildiği, listede olmadığı için aramızda olamayacak. Ben ayrıca Nigel de Jong'u da antrenmana çıksın diye çağırdım" dedi.

Taraftara teşekkür

Tribünlerin kendisi için yaptığı tezaruhatlar için teşekkür eden Terim, ''"Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim, son olarak ultrAslan'ın yaptığı da çok güzeldi. Galatasaray taraftarı mutluysa, kulüp başarılı gidecektir. Samimi olarak şunu söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun kulübedeki her antrenör için empati yapmak gerekir. İsmini duymak tabii ki her insanın hoşuna gider ancak kulübedeki hocayı da düşünmek gerekir. 'Nerede kalmıştık?' dersek ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Antrenmanda haberi almıştım ben. Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yardımcıları belli mi?

Terim, yardımcılarının belli olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

3-4 gündür Emrah Bayraktar kardeşimiz yanımızda olmasını istedim. Yerli var yabancı var ancak devre arasına kadar bir araya geliriz. Galatasaray bir tutkudur, Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, aynı yoldan gittiğimiz, bu camiaya hizmet etmiş birçok arkadaşımız var. Onlardan bu işe gönül vermiş arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Yerli olur, yabancı olur ama böyle bir düşüncem var. Listeyi daha sonra başkanla ve yönetimle paylaşacağım. Antalya'ya gitmeden belli olur.

Terim Twitter paylaşımını anlattı

Terim, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine şöyle konuştu:

Uzun süre önce evde otururken Merve ve Buse, 'Babacım, böyle bir şey olursa böyle duyuralım' demişlerdi. Ben de 'Başkanım, böyle bir huyum hiç yok ama müsade ederseniz böyle duyurmak istiyorum' dedim ve sağ olsun başkanım uygun gördü. Bilmiyorum bir hack'lenme falan olmuş ama ben yaptım. Bir gün böyle bir şey olursa diye Merve ve Buse'ye söz vermiştim. Tarihe geçmişiz galiba, tarihe geçmeyi severiz.

Yeni yönetimin süresi

20 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek seçimin ardından görevi devralacak yeni yönetimin süresinin kaç yıllık olacağının sorulması üzerine konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

Geçen basın toplantısında bunu cevaplamıştım. Bir seçim ihtiyacı oluşmuştu. Mayıs 2018, Galatasaray Sportif A.Ş. için çok önemli bir tarih. Seçim dönemi her şey mubah görülüyor ve bunları düşünerek 'Kim seçilirse seçilsin... Genel kurul bu işin üstüdür, kimi uygun görürse... El ele verelim ve Galatasaray Sportif A.Ş.'yi Mayıs 2018'e rahatla götürelim.' dedim. Ben koltuk sevdalısı değilim, seçimi bu yüzden erkene aldım. Hiç kimsenin bunu farklı noktalara çekmeye, itibarsızlaştırmaya çekmemesi lazım. Mayıs 2018'deki finansal duruma hedeflendik, tüm yönetim olarak. Buradan saymama gerek yok, birkaç tane sebep var. Ancak bütün Galatasaraylılar için tek bir sebep var. Başkanımızı seçelim ve onun arkasına kenetlenelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile 4 ay boyunca o kişinin arkasında duralım. 4 ay ya! İstediğimiz amaca ulaştırmak için sebebi budur.

Dursun Özbek'ten sonra sözü alan Fatih Terim, geçen dönemleri ve gelecek dönemler için konuştu ve "Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerindendir. Şimdi kaldığımız yerden devam etme zamanı. Geçmişteki başarıların üzerine çıkmak için buradayız. Kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur umut ediyorum. Geçmişteki başarılarımızdan daha üstüne çıkan bir performans çizeriz inşallah. Muhakkak ki bu CV'ye sahip olmak çok önemli ancak yeni başarıları üstüne koymak çok daha önemli. Hep beraber el ele vererek çok daha güzel yerlere giderek birlikte yaşamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, esprili bir şekilde yöneltilen 'Pazar akşamı herhalde ilk defa rahat bir maç izleyeceksiniz, hazır mısınız?' sorusuna "Galatasaraylı olup rahat maç izleyen bir Galatasaraylı tanımıyorum" dedi ve anısını anlatmaya başladı:

Ali Sami Yen'de seneler önce bir maçımız oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Heyecandan maçı duymak ve izlemek istemedim. Maçı ne dinlemek ne duymak istiyorum. Allah'ım... İki saat geçsin. Sokağa çıkıyorum, o sesi duyuyorum, heyecanlanıyorum. Arabaya atlayayım da Silivri'ye gidip iki devreyi bitireyim. Camları kapadık, gol olduğunda da bayrak sallıyorlar. Maç bitmiştir herhalde dedim. Davul zurna ses geliyor. Kesin kazandık dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım.

‘’Evet bu bir meydan okuma’’

Fatih Terim, geçmiş dönemki ayrılışının hatırlatatılarak bunun bir meydan okuma olup olmadığı sorusu üzerine "Güzel bir soru, evet bu bir meydan okuma. Ancak Galatasaray, benim için bir takımdan daha öte bir konumda. Devre arasında olmuş sezon sonu olmuş fark etmez. Galatasaray beni çağırdığında gelirim. Kariyerimi riske attım evet ancak ben kariyerimi Galatasaray'da yaptım. Kaybetmek beni bu yüzden üzmez. Başkan bana 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dediği andan itibaren onu bir takım olarak görmezsiniz. Git diyorlar gidiyoruz, 'Gel' diyorlar geliyoruz. Burası benimle özdeşleşmiş bir yer. Bu bir. İkincisi benim de bir takım hayallerim, rüyalarım var. Eksik olan şeyleri, denemek istiyorum. Israrla, inatla sürdürmek istiyorum. Ucuna kadar geliyoruz, büyük işler de yapıyoruz. Olmaz denilen hayallerimizi, Galatasaray'da gerçekleştirdik. 'Nasıl olur!' denen şeylerin hepsini yaptık. Belki de Allah söyletti." cevabını verdi.

"Wenger gibi 22 yıl kalsam ne olurdu düşünmeden edemiyorum’’

Fatih Terim 4. kez göreve gelmesi ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Size dünyanın her tarafı da istese camianızın istemesi çok farklı oluyor. Bayern Münih'i düşünün, Heycnkes yine göreve geldi. 4 kere geldim. 1996'da Arsene Wenger'le beraber geldik, 22. yılına gidiyor. Ben de o sürede kalsaydım neler olurdu düşünemiyorum. Benim de hatalarım oldu evet... Beşiktaş'ı burada tebrik ediyorum, Şenol Güneş iyi şeyler yapıyor. Başakşehir ve Fenerbahçe de şampiyonluğun adaylarından. Göztepe ve daha birçok takım var. Ancak dikkatimi çeken şey Anadolu takımlarının hemen hemen hepsinin bir şeyler yapabilecek potansiyelde olması. Akhisarspor geliyor zaman zaman enteresan işler yapıyor. Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa zevkin o kadar artacağını düşünüyorum. 1996'da göreve geldiğimde çok fazla yabancı antrenör az Türk vardı, bugün daha fazla Türk antrenör var. Bu da geldiğimiz noktanın özeti.

Başarılı çalıştırıcı, 1996'daki Fatih Terim'le 2017'deki Fatih Terim'in aynı heyecanı olup olmadığı sorusuna "Bunu başkana sorsanız daha doğru olurdu. Heyecan hissetmesem, 'Bana müsade' diyecek kadar erdemli bir insanım. Eskisinden daha heyecanlıyım dediğim gibi hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadeleriyle yanıtladı. Terim, puan hedefi olup olmaması üzerine ise şunları söyledi:

Evet, 4 mağlubiyetimiz var. Dilerim bundan sonra hiç olmaz. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada iyi işlere imza atan Galatasaray ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Şampiyonluklar her zaman sizin çok iyi gitmenizle olmuyor. Siz başarılı olmadığınız da rakip başarısızdır... Ümit ederim ki biz o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız.

Florya'yı bıraktığı gibi bulduğu sorusu üzerine konuşan Terim, "Ara kampın dönüşünde Florya'yı tanıyamayacaksınız. En azından biz tanıyamayacağız. Herkes elinden geleni yapmış ancak orayı biraz hareketlendireceğiz. Florya'dan başarı beklerken Florya'yı yeni taşıyacağımız dünyanın en iyi spor merkezlerinden birine hazırlanacağız. Florya, diğer yerler kadar önemli esasında. Elimiz değecek Florya'ya bundan, şüpheniz olmasın."