Fatih Terim'den 5 maçlık cezaya Koronavirüs savunması

Fatih Karagümrük maçında hakemle yaşadığı sözlü tartışma sebebiyle tribüne gönderilen ve 3 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Fatih Terim’e 5 maç ceza verildi. Cezaya itiraz edecek olan Terim’in savunması ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, tribünde test yaptırmayan 100 kişi olduğunu ve o yüzden sahaya girerek stattan ayrıldığını öne sürecek.

Terim itirazı bizzat kendi yapacak

Takvim gazetesinin haberine göre, Karar, Galatasaray’da büyük tepkiyle karşılandı. Sarı-Kırmızılılar, PFDK'nın 5 maçlık men cezasına itirazda bulunacak. Ayrıca Fatih Terim'in, Tahkim Kurulu'ndan duruşmalı savunma talebinde bulunacağı ve cezaya itirazı bizzat kendisinin yapacağı öğrenildi.

Maç sonrası sahaya girdiği için 2 maç ceza alan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in Tahkim’e “Tribünde test yaptırmayan 100 kişi vardı. Sağlığım için sahaya girip stattan çıktım” diyeceği söyleniyor.

Antikor üretme süresi bitti

67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da Tahkim Kurulu'na sunacak. Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.

5 maç ceza

PFDK'dan yapılan açıklamada Terim için, "İhraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası, "İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası. Tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

12 Ocak’a kadar kulübede olamayacak

Eğer cezada bir indirim söz konusu olmazsa, Fatih Terim Göztepe maçının ardından Süper Lig'deki Trabzonspor (d), Antalyaspor, Konyaspor (d) ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını da kaçıracak. Böylelikle 5 maçlık cezasını tamamlayacak olan Terim, 12 Ocak'ta Yeni Malatya ile deplasmanda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası sınavıyla kulübeye geri dönecek.

Tıklayınız - Galatasaray'dan Fatih Terim'e verilen 5 maçlık ceza sonrası açıklama