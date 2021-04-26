Fatih Terim 2022’nin Galatasaray’ı için kolları sıvadı

Trabzonspor beraberliği sonrası taraftar grubu UltrAslan'ın istifaya davet ettiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konu ile ilgili düşüncesini Antalyaspor maçının ardından dile getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübe dair uzun vadeli planları olduğunu belirten tecrübeli teknik adam gelecek sezon için kolları sıvadı.

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Terim her ne kadar sözleşmesi 30 haziranda bitecek olsa da gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaz kampı yapabilecekleri tesisleri inceleyen tecrübeli teknik adam diğer yandan kadro planlamasını yapıyor.

Öncelikle Gedson Fernandes’in kiralık sözleşmesinin 1 yıl uzatılması için yönetime rapor veren Terim, yine kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed’in bonservislerinin hemen alınmasını istedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca sol bek, sağ bek, orta saha ve forvet mevkilerine yapılacak transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Saha dışına yeşil ışık

Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray’da teknik direktörlük dışında bir pozisyonda görev alabileceğini de ilk kez dile getirdi.

"Yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun hayat üçgenim aynı kalacak; ailem, sevdiklerim ve Galatasaray" diyen Terim, "pozisyonu ne olursa olsun" ifadesiyle Sportif A.Ş başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ya da zaman zaman konuşulan ancak kendisinin pek sıcak bakmadığı Galatasaray başkanlığını üstlenebileceğinin sinyalini verdi.