Fatih Terim 2 sezon daha Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, daha önce 1+1+1 yıl olmak üzere opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varılan futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim'in sözleşmesini, kendi başkanlık dönemi sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında üyelere konuşan Ünal Aysal, günün sürprizi olarak nitelendirdiği açıklamasında, ''Fatih Terim'le başkanlık dönemim süresince bizimle olması için anlaştık ve el sıkıştık. Kendisini gelecek yıllarda da profesyonel futbol yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak görmek istiyoruz. 2020 yılına kadarki futbol planlaması da ortak gündemimiz'' ifadelerini kullandı.