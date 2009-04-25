Fatih Tekke rüzgarı



Rusya Premier Ligi'nin 6. haftasında Zenit, sahasında lig sonuncusu Khimki'yi ağırladı ve milli futbolcumuz Fatih Tekke'nin attığı iki golle sahadan 4-2'lik sonuçla ayrıldı.



Rusya Premier Ligi'nde 6. hafta maçında Zenit St. Petersburg, sahasında Khimki'yi 4-2 mağlup etti. Ülkemizi Rusya'da temsil eden milli futbolcu Fatih Tekke, bu maçta iki gol atarak takımının galibiyetine önemli bir katkıda bulundu ve maça damgasını vurdu.



Öte yandan, konuk ekibin oyuncusu Kozhanov, maçın 15. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.



Zenit bu sonuçla puanını 12'ye çıkartırken, Khimki ise 1 puanla son sırada yer almaya devam etti.



Rusya Premier Ligi'nde günün diğer sonuçları:

Rubin Kazan 0 - 2 Spartak Moskova

Dynamo Moskova 0 - 1 Krylya Sovietov

