T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Tekke rüzgarı

25 Nisan 2009 03:00


Rusya Premier Ligi'nin 6. haftasında Zenit, sahasında lig sonuncusu Khimki'yi ağırladı ve milli futbolcumuz Fatih Tekke'nin attığı iki golle sahadan 4-2'lik sonuçla ayrıldı. 

Rusya Premier Ligi'nde 6. hafta maçında Zenit St. Petersburg, sahasında Khimki'yi 4-2 mağlup etti. Ülkemizi Rusya'da temsil eden milli futbolcu Fatih Tekke, bu maçta iki gol atarak takımının galibiyetine önemli bir katkıda bulundu ve maça damgasını vurdu.

Öte yandan, konuk ekibin oyuncusu Kozhanov, maçın 15. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Zenit bu sonuçla puanını 12'ye çıkartırken, Khimki ise 1 puanla son sırada yer almaya devam etti.

Rusya Premier Ligi'nde günün diğer sonuçları:
Rubin Kazan 0 - 2 Spartak Moskova
Dynamo Moskova 0 - 1 Krylya Sovietov

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24