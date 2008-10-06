Fatih Tekke hat trick yaptı





Rusya Premier Ligi 24. haftasında Fatih Tekke'li Zenit St. Petersburg kendi evinde Luch Energiya ile karşı karşıya geldi.



Lig tablosunda yükselişe geçen son şampiyon, kümede kalma mücadelesi veren rakibinin kalesine tam 8 gol bıraktı ve mücadele 8-1 Zenit üstünlüğüyle noktalandı.



Zenith formasıyla bu sezon performansı zaman zaman tartışılan milli oyuncumuz Fatih Tekke, ilk 11'de başladığı maçta 47, 61 ve 89. dakikada kaydettiği gollerle hat trick yaptı. Ev sahibi ekibin diğer golleri 7. ve 42. dakikalarda Danny, 20'de Arshavin, 35'te Shirokov ve 72'de Dominguez'den geldi.



Konuk ekibin tek golü ise 75'te Bulyga'dan geldi. Bu sonuçla Zenith puanını 40'a yükseltip 4. sıradaki Amkar ile puanını eşitlerken Luch Energiya 19 puanla düşme hattının hemen üstündeki yerini korudu.



