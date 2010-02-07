Fatih Tekke, cezasını Türkiye'de çekecek!

T24 - Fatih Tekke’nin Rusya maceralarının sonu gelmiyor. Ağustos ayından geçerli olmak üzere Rubin ile kontrat imzalayan ama o tarihe kadar Zenit’in oyuncusu olarak kalan Tekke, İspanya’da kamp yapan takımının yeni İtalyan hocası Spalletti tarafından cezalandırılan ilk futbolcu oldu. Fatih Tekke'ye hiç ummadığı bir anda Türkiye yolu göründü.



Turkrus.com sitesinin haberine göre Tekke,La Mange şehrinde yapılan kampta ilk antrenmana zamanında gelmeyince, disipliniyle ünlü olan İtalyan hoca sert tepki gösterdi. Rus medyasına yansıyan haberlere göre Spaletti Fatih’e, “Disiplini bozmana izin vermem. Kadroda seni istemiyorum. İki seçeneğin var, ya St. Petersburg’a dön, ya da Zenit genç takımının Türkiye’de yapacağı kampa katıl” dedi. Fatih ikinci seçeneği seçti ve Antalya’daki Zenit genç takımı kampına katılmak için bavulunu topladı.



Bu arada Fatih’in Rubin’e hemen katılması için Zenit kulübünün 2 milyon dolar bonservis bedeli istediği medyaya yansıyan haberler arasında.

