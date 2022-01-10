Fatih'te yavru köpeğe tecavüz!

İstanbul Fatih'te bir kişinin tecavüzüne uğrayan yavru köpek, yaşam mücadelesi veriyor. İstismarcı sapık mahallelinin ihbarı sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin, akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alınmasına karar verildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeğine şiddet uygulayıp tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şiddet gördüğü iddia edilen köpek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Acil Müdahale ekiplerine teslim edildi. Köpek, ekipler tarafından tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü. Şiddete uğradığı iddia edilen köpek ile mahalle sakinlerinin olay yerindeki görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şiddete uğradığı iddia edilen köpeğin başında polis ekiplerine şikâyette bulunduğu görülüyor.

"Burnu kan içinde ve makat kısmında da zorlamaya bağlı morarmalar tespit edildi"

Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, istismara uğrayan köpeğin sağlık durumuna ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

Şüphelinin ilk ifadesi: Hastaneye gitmek istemiyorum, çalışmak istiyorum

Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sabıkasız, bekâr ve işsiz olduğunu söyleyen şüpheli Ö.B'nin, "Hastaneye gitmek istemiyorum, çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin akıl hastası olduğunu belirterek tespiti için gözlem altına alınmasını talep etti.

Hakimlik, savcılığın talebini yerinde bularak şüphelinin akıl hastası olup olmadığının ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde üç haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.