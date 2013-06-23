Fatih Sultan Mehmet'in Haliç'teki tarihi tersanesi 'turizme' açılıyor

İstanbul, Haliç’te geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine dayanan tersaneler için 2 Temmuz tarihinde ihaleye çıkılıyor. 250 dönüm büyüklüğündeki araziye 2 yat limanı, 400’er odalı 2 adet 5 yıldızlı lüks otel, 1.000 kişilik cami, AVM ve park gibi bölümler yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı tarihi tersanenin yerini iki yat limanının da bulunacağı lüks bir turizm kompleksi alacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı projeyi 4 yılı yapım süresi olmak üzere 49 yıllığına ihale edecek.

Başbakan Erdoğan, mayıs ayı sonunda 3. köprü için düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yapımı Fatih dönemine uzanan Haliç Tersaneleri bölgesi için ihaleye çıkılacağını açıklamıştı.

Tarihi yapılar korunacak

Mithat Yurdakul’un Milliyet’teki haberine göre, Camialtı ve Taşkızak tersanesine yönelik proje hazırladıklarını belirten Başbakan Erdoğan, “Haliç’te bugünlerde yeni bir ihaleye hazırlanıyoruz. Haliç’imizin kabullenemeyeceğimiz yanı var ki, Camialtı Tersanesi. Yıllarca orada bulundum. Taşkızak Tersanesi, oraları tamamı ile bu yeni proje muhteşem bir proje” demişti.

Edinilen bilgiye göre, Camialtı ve Taşkızak tersaneleri için 2 Temmuz’da teklifler alınacak. İki bölgeyi kapsayan 250 dönümlük arazide bertaraf edilen atıl alanların yerine, rekreasyon ağırlıklı bir proje uygulanacak. Araziye alışveriş merkezi, yat limanı ve park gibi bölümler yapılacak. Bir zamanlar dünyanın en büyük tersanelerinden birisi olan alandaki tarihi yapıların korunması planlanıyor. 500 yıldan yaşlı bölümler bulunduran bu tarihi alanların müze olarak değerlendirilmesi tasarlanıyor.

Yabancılardan ilgi

İhaleyi kazanan şirket ya da şirketler, liman projesini 4 yıl içinde tamamlayacak. İhaleye büyük şirketlerin oluşturduğu yerli konsorsiyumların yanı sıra yabancı şirketlerin de ilgi gösterdiği öğrenildi.

Projenin yap işlet devret (YİD) yöntemiyle yapılması öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla, tersane bölgesinde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği bir bölge kamuda kalmış olacak.

‘Deniz Müzesi’ fikri gündeme gelmişti

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet’in talimatıyla 1455’te kurulan Haliç Tersanesi, en uzun süre faaliyet gösteren tersanelerden birisi oldu.

O zamanki adıyla, ‘Tersane-i Amire’, Yavuz Sultan Selim döneminde 100 birimli, Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa birimli dev bir tersane haline geldi.

Denizcilikteki gelişmeyle birlikte bu bölge inşa tezgahları, havuzlar, depolar, kışlalar ve yelken dikim atölyelerini de içine alan bir kompleks haline getirildi. Kürek mahkumlarına, Mimar Sinan’ın inşa ettiği zift ambarına ve Avrupa’dan alınan havuzlara ev sahipliği yapan tarihi liman, yakın zamana kadar hizmet verdi.

Bir süreden beri âtıl vaziyette olan liman bölgesi için bir dönem ‘Deniz Müzesi’ yapılması da gündeme gelmişti.