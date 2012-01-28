-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ''dinozor'' geçirildi İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Jurassic Land'in dinozoru ''Spinosaurus'', Avrupa'dan Asya'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçirildi. Forum İstanbul AVM'den yapılan açıklamada, geçen yıl Eylül ayından itibaren hizmet veren dinozor tema parkı Jurassic Land'in, 70 çeşit dinozor arasından tarihte en gösterişli cins olarak kabul edilen ''Spinosaurus''u İstanbullularla tanıştırmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 65 milyon yıl önce soyu tükenmiş olan dinozorların ''en büyük ve en zekisi'' olarak kabul edilen ''Spinosaurus''un, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'dan Asya'ya geçirildiği ifade edildi. ''Spinosaurus''un daha sonra Suadiye ile Kızıltoprak arasında yolculuğuna devam ederek, görenlere heyecan ve şaşkınlık dolu anlar yaşattığı kaydedilen açıklamada, dinozorun 1 Şubat'ta da Kavacık ile 4. Levent arasında gezdirildikten sonra Jurassic Land'deki yeni yuvasına geri döneceği dile getirildi.