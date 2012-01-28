T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ''dinozor'' geçirildi İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 19:06

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ''dinozor'' geçirildi İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Jurassic Land'in  dinozoru ''Spinosaurus'', Avrupa'dan Asya'ya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçirildi. Forum İstanbul AVM'den yapılan açıklamada, geçen yıl Eylül ayından itibaren hizmet veren dinozor tema parkı Jurassic Land'in, 70 çeşit dinozor arasından  tarihte en gösterişli cins olarak kabul edilen ''Spinosaurus''u İstanbullularla tanıştırmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 65 milyon yıl önce soyu tükenmiş olan dinozorların ''en büyük ve en zekisi'' olarak kabul edilen  ''Spinosaurus''un, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'dan Asya'ya geçirildiği ifade edildi. ''Spinosaurus''un daha sonra Suadiye ile Kızıltoprak arasında yolculuğuna devam ederek, görenlere heyecan ve şaşkınlık dolu anlar yaşattığı kaydedilen açıklamada, dinozorun 1 Şubat'ta da Kavacık ile 4. Levent arasında gezdirildikten sonra Jurassic Land'deki yeni yuvasına geri döneceği dile getirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24