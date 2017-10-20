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Fatih Sultan Mehmet köprüsünde tadilat bitti

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) geçtiğimz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacan tak'la ilgili çalışmalarda sona erdi

20 Ekim 2017 02:35

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH Sultan Mehmet Köprüsü\'nde (FSM) geçtiğimz ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacan tak\'la ilgili çalışmalarda sona erdi. Bu akşam saat 18.00\'de Fatih Sultan Mehmet köprüsünün Avrupa yakasına doğru kapatılan şeritleri tekrar kullanıma açıldı. 23 Eylül\'de başlayan çalışmalar trafiği olumsuz yönde etkilemişti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elelktronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkiliyordu.

Bu sabah itibariyle çalışmalar tamamlanırken, akşam saatlerine kadar elektronik cihatların test çalışmaları yapıldı. Saat 18.00\'de ise dubalar kaldırılarak Avrupa yakası istikametine kapatılan şeritler tekrar kullanıma açıldı. Anadolu yakasına istikametine açılan ek şerit ise henüz duruyor. Buradaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu şeritteki dubalarında kaldırıp kullanıma açılması bekleniyor

 

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