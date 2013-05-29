Fatih Sultan Mehmet eylemde olduğu için Fetih şenliklerine katılmayacak

Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran başrol oyuncusu Devrim Evin İstanbul'un Fethi ile ilgili İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fetih Şenliklerine katılmayı redderek Taksim Gezi Parkı'nda eylemde olacağını açıkladı.

29 Mayıs öğleden sonra saat 15.00'de Taksim Gezi Parkı'nda eylemde olacak olan Devrim Evin, "Ben İstanbul'un Fethini Taksim Gezi Parkı'nda halkla kutlayacağım" dedi.

Kararını takipçileriyle de paylaşan Devrim Evin Twitter sayfasına "Beni 20 Mayıs Fetih etkinliklerine baş konuk olarak davet eden İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı, sizinle değilim. Fetih günü 'Gezi Parkı için Taksim'e" notunu düştü.