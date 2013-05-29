T24 LogoT24 Logo
Magazin

Fatih Sultan Mehmet eylemde olduğu için Fetih şenliklerine katılmayacak

Fetih 1453'te Fatih Sultan Mehmet rolüyle büyük beğeni toplayan Devrim Evin Gezi Parkı'nda eylemde olduğu için Fetih Şenlikleri davetini reddetti

29 Mayıs 2013 13:32

Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran başrol oyuncusu Devrim Evin İstanbul'un Fethi ile ilgili İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fetih Şenliklerine katılmayı redderek Taksim Gezi Parkı'nda eylemde olacağını açıkladı.

29 Mayıs öğleden sonra saat 15.00'de Taksim Gezi Parkı'nda eylemde olacak olan Devrim Evin, "Ben İstanbul'un Fethini Taksim Gezi Parkı'nda halkla kutlayacağım" dedi.

Kararını takipçileriyle de paylaşan Devrim Evin Twitter sayfasına "Beni 20 Mayıs Fetih etkinliklerine baş konuk olarak davet eden İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı, sizinle değilim. Fetih günü 'Gezi Parkı için Taksim'e" notunu düştü.

ETİKETLER

fetih 1453fatih sultan mehmetdevrim evingezi parkıfetih şenlikleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24