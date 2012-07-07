Fatih Sultan Mehmet belgeselinde sürpriz görüntüler

Fatih Sultan Mehmet'in karısı Sitti Hatun'un Ortodoks Rum tarafından çizilen ve ilk kez bulunan resmi TRT'nin hazırlamakta olduğu Fatih Sultan Mehmet belgeselinde yer alacak.

Yusuf Bülbül'ün Zaman yer alan haberine göre, bunlardan biri de Fatih'in şehzadelik döneminde dillere destan bir düğünle evlendiği Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Mükrime Hatun'un resmi.



Venedik Marciana Kütüphanesi'ndeki Greek Codex (Yunan Antolojisi) içerisinde yer alan resim o dönemde yaşayan bir Ortodoks Rum tarafından çizilmiş.Albümde Sitti Hatun'un erkek kardeşinin resmi de yer alıyor.



Belgeselin yönetmeni Kerime Senyücel, Greek Codex hakkında "Kodeks değişik kaynaklardan değişik tarihlerdeki şeylerin bir arada toplandığı kitaplara deniliyor. El yazmaları, minyatürler, haritalar aynı kitabın içinde. 15. yüzyıldan kalma bir Yunan el yazması. Muhtemelen İstanbul'dan gelmiş. İstanbullu bir Ortodoks Rum tarafından yazılmış. Metinlerin çoğu Yunanca, bir kısım Arapça yazılar da var. 2. Beyazıt döneminde Venedik'e gitmiş." diyor. Resimde Sitti Mükrime Hatun, o dönem Anadolu kadın kıyafetleri içinde, bir tahtırevan üzerinde otururken görülüyor.

Pek çok yeni belge bulundu

Avrupa'nın Kaderini Değiştiren Adam adıyla TRT'de 2013 Ocak'ta ekrana gelmesi planlanan Fatih Sultan Mehmet belgeselinde pek çok bilgi ve belge yayınlanacak.



15. yüzyılın Rönesans ortamının, bir imparatorluk kurucusu padişah olarak Fatih'i nasıl etkilediği anlatılacak. Fatih, siyasi kimliğinin yanında Büyük İskender'e duyduğu hayranlık, okuma merakı, filozof, şair, sanatçı yönleriyle de ele alınıyor.



İstanbul, Bursa, Manisa ve Edirne'de başlanan çekimlere geçtiğimiz ay İtalya ve Vatikan'da devam edildi. Bugüne kadar medyada yer almayan pek çok kaynağa ulaşıldı. Floransa'da Santa Maria Novella Kilisesi'nde 1438'de Bizans İmparatoru'nun Avrupalı güçlerden yardım istemesi üzerine toplanan Floransa Konsili'nin anlatıldığı duvar resmi, Otranto Katedrali'nde Sadrazam Gedik Ahmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet'e Roma yolunu açan Otranto Seferi'nden kalanlar çekildi. İtalya ve Vatikan çekimlerinde Fatih'i Avrupalı tarihçiler de yorumladı.