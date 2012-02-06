-FATİH Projesi hayata geçiriliyor ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başlayan eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı ile FATİH Projesi'ni de bugün hayata geçiriyor. Bu kapsamda yurt genelindeki liseler akıllı tahtalarla donatılacak. Projenin tablet bilgisayarın kullanılacağı pilot uygulamasında ise 17 ildeki 52 okulda, 12 bin 800 tablet bilgisayar dağıtılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün MEB'in 2010 yılında imzalanan ve çalışmalarını başlattığı FATİH Projesi uygulanmaya başlıyor. MEB, projeyle eğitimde bilişim teknolojisinin önemini artırmayı, sınıfları daha ileri teknolojiyle donatmayı, öğrencilerin teknolojiyi daha etkin kullanmayı öğrenmesini amaçlıyor. Proje kapsamında yurt genelindeki liseler akıllı tahtalarla donatılacak. 12 bin 800 tablet bilgisayar ise projenin pilot uygulanacağı 17 ildeki 52 okulda öğrencilere dağıtılacak. -Projenin uygulanacağı pilot iller - FATİH Projesi'nin tablet bilgisayarların kullanılacağı uygulamasına Ankara, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Rize, Samsun, Uşak ve Yozgat olmak üzere 17 ilde 52 okulda başlanıyor. Proje kapsamında okullara akıllı tahtalar yerleştiriliyor. Her derslikteki akıllı tahtada en az 10 megabitlik internet hizmeti bulunması planlanıyor. Öğrenciler kesintisiz internetle akıllı tahta uygulamasından yararlanabilirken tablet bilgisayarlarını eğitimlerinde kullanabilecek. Öğretmen, öğrenci ve idarecilere toplam 12 bin 800 tablet bilgisayar dağıtılacak. -Daha çok lise birinci sınıflara- Uygulamanın pilot olarak başladığı illerde tablet bilgisayarlar, daha çok lise birinci sınıf öğrencilerine dağıtılırken, 3 ilköğretim okulunun 5. sınıflarında okuyan öğrencilere de verilecek. Çocuklar, ücretsiz sahip olacakları tablet bilgisayarları evlerine götürebilecek. Tablet bilgisayarlara, öğrenci hangi sınıfa devam ediyorsa o sınıfın ders kitapları yüklenecek. Sınıflarda akıllı tahtalarla tablet bilgisayarlar etkileşimli olacağı için dersin işlenişi de etkileşimli yapılacak. Tablet bilgisayarların içinde özel olarak geliştirilen z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) yer alacak. Z-kitap, dijital ortamda okutulan ders kitaplarının öğretim programları esas alınarak animasyon, video, ses, fotoğraf, harita, grafik, tablo gibi ögeleri de içerecek. -Projenin uygulanacağı okullar- Uygulamanın pilot olarak başlayacağı okullar ise şöyle: Ankara'da Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi, Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi, Ankara Lisesi, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi, Sincan İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu, Balıkesir'de Rahmi Kula Anadolu Lisesi, Bingöl'de Atatürk Anadolu Lisesi ve İMKB Fatih İlköğretim Okulu, Diyarbakır'da Gaffar Okkan Anadolu Lisesi, Diyarbakır Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ziya Gökalp Lisesi, Erzincan'da Erzincan Milli Piyango Anadolu Lisesi, Erzurum'da Şükrüpaşa Anadolu Lisesi ile İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Hatay'da Dr. Mustafa Gençay Anadolu Lisesi, Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi, Antakya Karlısu Anadolu Öğretmen Lisesi, İstanbul'da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi, Yedikule Anadolu Lisesi, Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, Kartal Anadolu Lisesi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Mehmet Rauf Lisesi, Özel Esayan Ermeni Lisesi, İzmir'de Selçuk İMKB Anadolu Lisesi, Konak Anadolu Lisesi, Karşıyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi, Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Karaman'da Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi ile TOKİ Anadolu Lisesi, Kayseri'de Kadir Has Anadolu Lisesi ile Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi, Kocaeli'de Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi, Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mimar Sinan Lisesi, Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi, Mersin'de Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi, Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erdemli İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi, Yahya Akel Fen Lisesi, Rize'de Sosyal Bilimler Lisesi, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi, TOBB Fen Lisesi, Samsun'da Samsun Anadolu Lisesi, Samsun Milli Piyango Anadolu Lisesi, Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi, Uşak'ta Yaşar Akar İlköğretim Okulu, Yozgat'ta Şehitler Fen Lisesi ile Yozgat Anadolu Lisesi.