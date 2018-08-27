Fatih Portakal'dan iş insanı Mehmet Cengiz'e: Yaradan en ağır acıyı tattırsın

İş insanı Mehmet Cengiz'in sahip olduğu Cengiz İnşaat, kendisine satılan İstanbul Üsküdar'da bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’nda kuruyan ağaçları kesmek için Koruma Kurulu’na başvurdu.

TIKLAYIN-Mehmet Cengiz 'Milletin a... koyacağız' dediğini itiraf etti; 'artık daha dikkatli konuşuyorum..."

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 25 Aralık soruşturması dosyasında yer alan ve sosyal medyaya sızdırılan tapelerdeki iş insanı Mehmet Cengiz'in "Milletin a... koyacağız" sözlerini hatırlatarak ağaç kesimi için yapılan başvuruya tepki gösterdi. Portakal, Cengiz için "Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama" dedi.

Fatih Portakal'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Bu adam, o adam değil mi? Kendi ve sülalesi de dahil hepimize küfür eden adam? Yaradan en ağır acıyı tattırsın o adama."