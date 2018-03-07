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Fatih Portakal'dan Bilal Erdoğan'a: Siyaset sizin değil, babanızın işi

“Ben oğul Erdoğan'ın, Bilal Erdoğan'ın yerinde olsam siyaset işlerine fazla bulaşmam, fazla da girmem"

07 Mart 2018 21:06

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 2.Abdülhamid'in vefatının 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen programda, "Abdülhamit'i yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a, 'siyasete karışmaması' tavsiyesinde bulundu. Bilal Erdoğan'ın siyasetçi olmadığı hatırlatmasında bulunan Portakal, "Ben oğul Erdoğan’ın, Bilal Erdoğan’ın yerinde olsam siyaset işlerine fazla bulaşmam" dedi. 

"Bilal Erdoğan siyasetçi midir? Hayır değildir. Bilal Erdoğan kimdir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki oğlundan biridir. Eğer oğul Erdoğan siyaset yaparsa veya bazı kurduğu cümlelere dikkat çekilirse ne olur diyeceksiniz…” sözleriyle, Bilal Erdoğan’ın “Abdülhamit Han’ı yediler, biz Tayyip Erdoğan’ı yedirmeyeceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerine Saadet Partisi’nin verdiği cevabın yer aldığı görüntüleri anons eden Fatih Portakal, sonrasında da şunları söyledi: 

“Ben oğul Erdoğan’ın, Bilal Erdoğan’ın yerinde olsam siyaset işlerine fazla bulaşmam, fazla da girmem. Neticede siz siyasetçi değilsiniz. Ha başka eğitim konularında, gönül desteğinin verileceği konularda uğraşabilirsiniz ama siyaset sizin işiniz değil, babanızın işi. Bence uzak durmanızda fayda var."

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