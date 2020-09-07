Fatih Portakal yıllarca sunduğu Fox Ana Haber’e bu kez konuk oldu: Kararımı zor vermedim; buna ihtiyacım vardı

FOX TV’deki görevini bıraktığını ve emekli olduğunu açıklayan gazeteci Fatih Portakal, yıllarca sunduğu Fox Ana Haber'e bu kez konuk oldu. Portakal bu yayında koltuğu Selçuk Tepeli'ye devretti.

Portakal canlı yayında “10 yıl boyunca iyi şeylere imza attık. Benim ve ailemin böyle bir sakinleşmeye ihtiyacı vardı. Kararı inanın zor vermedim. İki gün konuştuk, sonra Doğan Şentürk’ü aradım, 'Ben gitmek istiyorum,' dedim. Çok uğraştı ama kararlılığımı gördü. Sadece bu ortamda özgür fikirlerimi paylaştığım için de çok şanslıyım. Bir şeyleri bırakmam gerekiyordu artık. Yeni bir şeylere tutunmak zorundayım. Bu tamamen bir gidiş midir, yoksa ara vermek midir? Onu da bilmiyorum. Böyle yaşantıdan da keyif alacağımı düşünüyorum” dedi.

Tepeli, "Benim Fatih Portakal'ın yerini doldurmama imkân yok. Peki 'Neden ben?' Çünkü yakınlarda oturuyorum. Bu sebepten ötürü akıllara ben gelmiş olabilirim" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, yayın öncesinde öncesinde Twitter’dan "Ve gün birinde @foxhaber’e konuk olarak gelmek de varmış. @selcukktepeliofficial ile haberde birlikte olacağız. Başarılar dliyorum" mesajını paylaştı.

Göreve başlayan Selçuk Tepeli ise Fox TV'deki ilk yayınında "Alışkanlıkların değişmesi kolay değil, benim için de öyle ama onlar değişmedikçe yeni maceraya başlamak mümkün olmuyor. Maceranın büyüğüne Fatih Portakal başlıyor, çünkü o güzel bir şey yaptı, iyi bir şey yaptı, bunu tamamladı" dedi.