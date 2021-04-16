Fatih Portakal: Sadece 128 diyorum, umarım yasak gelmez

Gazeteci Fatih Portakal, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 128 milyar dolarla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak paylaşım yaptı.

Portakal, "İnanmıyorum. İnanmadığımı açıklamak istiyorum: Çoğumuzun anlamayacağı ekonomik lugattaki klişe cümleler... Sadece '128' diyorum. Umarım yasak gelmez!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Kavcıoğlu, "Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan 128 milyar dolar açıklaması: Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil