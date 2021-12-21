Fatih Portakal: Döviz geri geldi, zamlar da geri alınacak mı şimdi?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="p2">Gazeteci <strong>Fatih Portakal,</strong> döviz kurlarındaki düşüşün ardından zamların durumunu sordu.</p>\n<p class="p2">Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, <em>“Döviz geri geldi, zamlar da geri alınacak mı şimdi?”</em> ifadesini kullandı. </p>\n<p class="p2"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/12/1640069274171-ekran-resmi-2021-12-21-09.46" alt width="377" height="76" /></p>\n<p class="p1"> </p>\n</body>\n</html>