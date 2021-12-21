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Ekonomi

Fatih Portakal: Döviz geri geldi, zamlar da geri alınacak mı şimdi?

21 Aralık 2021 09:47

Gazeteci Fatih Portakal, döviz kurlarındaki düşüşün ardından zamların durumunu sordu.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Döviz geri geldi, zamlar da geri alınacak mı şimdi?” ifadesini kullandı. 

 

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