Fatih Portakal'dan 'yazlık saray' yorumu: Haberlere erişim yasağı getirilmesi yakındır; talimat geçilmiştir bile

Marmaris’te inşa edilen ve kamuoyu tarafından 'Yazlık Saray' olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin fotoğrafları paylaşıldı. Gazeteci Fatih Portakal, "Bunları az buçuk tanıdıysam haberlere erişim yasağı getirilmesi yakındır. Talimat geçilmiştir bile… " yorumunu yaptı.

Portakal'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"CB yazlık sarayin (marmaris/okluk koyu) fotoları ortaya çıkmış. Bunları az buçuk tanıdıysam haberlere erişim yasağı getirilmesi yakındır. Talimat geçilmiştir bile… Dedi dersiniz! Ama beni mahçup edebilirsiniz de! Keşke…"

TIKLAYIN - Mimar Şefik Birkiye, Yazlık Saray'ın görsellerini paylaştı