Fatih Portakal'dan Sedat Peker videoları açıklaması: Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?

FOX Ana Haber eski sunucusu gazeteci Fatih Portakal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son videoya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Portakal, insanların şaibe altında kaldığını belirterek "Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?'' dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bu sabah paylaştığı son videonun ardından gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?" diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Video 7’yi de dinledim Peker’in. İddialar yenilir yutulur değil. Uğur Mumcu cinayetinde Ağar’ı işaret etti. Uyuşturucu ticaretinde bu kez Binali Yıldırım’ın oğlunun ismini geçirdi. İnsanlar şaibe altında, aklımda sürüyle soru. Artık birilerinin konuşması gerekmiyor mu?''

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