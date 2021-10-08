Fatih Portakal'dan Pandora Belgeleri'nde ismi geçen Demirören'e: Yazıklar olsun!

Dünyanın en zengin ve güçlü kişileri arasında yer alan bir grup insanın servetlerini nasıl gizlediğini, vergiden nasıl kaçındıklarını ve bazı örneklerde de nasıl para akladıklarını gösteren yaklaşık 12 milyon sızdırılmış belgeden oluşan Pandora Belgeleri içinde, Doğan Medya Grubunu satın alırken Ziraat Bankası’ndan aldığı krediyi ödememesiyle gündemde olan Demirören Holding’in sahibi Yıldırım Demirören’in isminin de geçtiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Portakal, “Aldığı kredileri ödemez, işten çıkardığının hakkını vermez, milletin üstünden para kazanır iş vergiye gelince avantaj sağlamak için parasını dışarıya uçurur. Yazıklar olsun! Zehir zıkkım olsun” dedi.

“Sırada kim var?” diye soran Portakal, şunları kaydetti:

“Bu #PandoraPapers’ta #Rönösans #ErmanIlıcak #MehmetCengiz şimdi #Demirören’i duyduk. Bu isimler tesadüf olamaz. Sıradaki vergi yüzsüzlerini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Siz de tahmin ediyorsunuzdur! Bizleri şaşırtmayacaklar kanımca. Bekleyip görelim.

Bu ülkede kazan, ama vergiden yırtmak için vergi cennetlerinde şirketler kur, yatırımlar yap. Yerli ve milliyiz diyenlerin bu yaptıkları yasadışı olmayabilir. Ancak ahlaken tükenmişliğin göstergesi. Nereye kadar bu para hırsı? Ölmeyecekmiş gibi yaşamak tuhaf geliyor bana.”

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