Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri: Diyecek söz bulamıyorum

Fox Tv'nin Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 7 maaşını bağışladığını duyurarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirirken, "Yıllar sonra üretmek akla geldi, ne yazık ki böyle bir durumda. Diyecek söz bulamıyorum" dedi

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Portakal, Erdoğan'ın bugün ulusa seslenişte duyurduğu kampanyaya Twitter hesabından tepki gösterdi. "Devletin kasasında demek yeterli yedek akçe yok" diyen Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusa seslenişte vatandaşa müracat çıktı. Devletin kasasında demek yeterli yedek akçe yok! Bir de acı taraf, yurttaşın üretimle sağlığı arasında seçim yapma zorunda bırakılması. Yıllar sonra üretmek akla geldi, ne yazık ki böyle bir durumda. Diyecek söz bulamıyorum."