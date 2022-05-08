Fatih Portakal’dan Ekrem İmamoğlu’na: Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız, danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?
08 Mayıs 2022 14:28
Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki atışmayı alıntıladı, “Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş!” dedi. Portakal, İmamoğlu’nun Karadeniz turuna çağırdığı bazı gazeteciler üzerinden gelen eleştirilere parmak sallayarak yanıt vermesine gönderme yaparak, “Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız. Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?” diye yazdı.
Portakal’ın paylaşımı şöyle:
“Her konuya bir açıklama yapma zorunluluğunuz yok arkadaş! Ses vermeden de durabilirsiniz. Parmak sallanmasından bıkmış insanlarız. Danışmanlarınız da mı yönlendirmez sizi?”