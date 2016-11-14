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Medya

Fatih Portakal: Bu ödülü işini doğru düzgün yapan gazeteciler için alıyorum

"Bu mesleği endişelerimizle, korkularımızla yapıyoruz"

14 Kasım 2016 00:45

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Pantene Altın Kelebek ödüllerinde yaptığı konuşmasında "Ben bu ödülü tüm gazeteciler adına almıyorum, işini doğru düzgün yapan gerçek gazeteciler için alıyorum" dedi.

Portakal, En İyi Erkek Haber Sunucusu ödülüğünü aldığı sırada Dink cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ü de andı. Portakal, "Biz FOX ailesi olarak, FOX yöneticileri olarak, buraya gelen arkadaşlarım olarak ve cezaevinde olan arkadaşım Ercan Gün için yüreğimizi ortaya koyup her gün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Portakal'ın konuşması şöyle:

 

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