Fatih Portakal: AKP kendine kötülük yapıyor, sonucuna katlanır

Twitter hesabından paylaşım yapan Fatih Portakal, 'Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar... Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır" diyerek eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın işten çıkarmaları 3 ay ertelemesi iyi. Ancak, püf nokta ücretsiz izne göndermenin işverenin önceliği olacağı, gelecekte yasallığa evrilebilecek olması. Böyle bir ortam içinde dahi işveren adına siyasi hesaplar... Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır."