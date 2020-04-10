T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Portakal: AKP kendine kötülük yapıyor, sonucuna katlanır

10 Nisan 2020 20:59

FOX TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, işten çıkarmaların 3 ay yasaklanması kararını değerlendirdi. Portakal, Siyaseten AKP kendine kötülük yapıyor. Sonucuna katlanır" dedi.

 

ETİKETLER

fatih portakalakpişten çıkarma yasaklandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24