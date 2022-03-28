Fatih Polat: Provokasyon iklimi yasaklar, gözaltılar ve muhalefetin sürekli itham edilerek kriminalize edilmesi ile inşa ediliyor

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Diyarbakır ziyaretine dikkat çekerek ve gösteri ile yürüyüşlerin Valilik kararıyla yasaklandığına vurgu yaparak, "Bu gelişmenin yanına, Cumhur İttifakının Meclise sunduğu Seçim Kanunu teklifini koyun" dedi.

Barajın düşürülerek demokratikleşme propagandası yapıldığını savunan Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı açıklamalarını hatırlattı.

Polat, şunları kaydetti:

"Böylesi bir ortamda açıkçası ‘Provokasyona gelmemek’, iktidar bakımından çok önemli görülmüyor. O provokasyon iklimi yasaklar, gözaltılar ve muhalefetin sürekli itham edilerek kriminalize edilmesi ile inşa ediliyor. Erdoğan ve Bahçeli’nin konuşmalarında sürekli yansıyan iktidar ittifakının bekasını ülkenin bekası olarak ilan etme stratejisi de buraya oturuyor.

O nedenle, ‘Seçimlerin çok önemli olmadığını’ söyleyen kendisini kandırır. Siyasetin sandığa indirgenmemesi ve parlamentoya yansıyacak halk iradesinin ancak toplumsal hayatta sağlam örgütlenmiş bir zeminle garanti altına alınabileceğini bilerek, ama yaklaşan seçimlerin kritik bir özellik taşıdığı gerçeğini elden bırakmayarak davranmak gerekiyor.

İktidarın önceki seçimlerde ciddi kural ihlalleri ve manipülasyonları, “Bunlar iktidarda kalmanın bir yolunu bulur” gibi karamsar bir ruh halini de besliyor bir yandan. Bu açıdan, geçtiğimiz günlerde Adil Seçim İçin Seçim Güvenliği Platformu tarafından yapılan açıklamada dile getirildiği gibi, beklemek değil, müdahil olarak mücadele etmek kritik önemde."