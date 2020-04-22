Fatih Polat: Büyük kentleri kaybetmiş olmanın yarattığı tedirginlik, gelecekte iktidarı kaybetmeye dair büyük korkuyu da güncel tutuyor

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip Koronavirüs karşısında mağdur duruma düşmüş olan yurttaşlara yardım etmek isteyen CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak istediğini belirterek, "İktidardayken bile depremzedeye AKP’nin amblemini taşıyan belediye araçları ve görevlileriyle yardım götürmekte bir beis görülmüyor, ama muhalefete ait belediyeler, koronavirüsün ağır sonuçları karşısında mağdur duruma düşmüş olan yurttaşlara yardım için harekete geçince “FETÖ ve PKK” yöntemi uygulamış oluyorlar(!)" ifadelerini kullandı.

Fatih Polat, 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Van depreminin ardından AKP'li belediyelerin parti amblemlerinin olduğu büyük belediye araçlarıyla geldiklerini belirterek, "Son yerel seçimlerde büyük kentleri kaybetmiş olmanın iktidarda yarattığı tedirginlik, gelecekte iktidarı kaybetmeye dair büyük korkuyu da güncel tutuyor iktidar açısından. Dolayısıyla bu basit bir ‘yardım’ dalaşması değil, içinde büyük bir korku ve hırs saklı olan bir iktidar savaşı." diye yazdı.

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