Fatih Özatay: Çekirdek enflasyona odaklanmanın sakıncası, tüketicileri yakından ilgilendiren fiyatların dışlanıyor olması

Ekonomist ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "para politikası belirlenirken çekirdek enflasyon esas alınır" söylemini değerlendirdi. Özatay, para politikası belirlenirken çekirdek enflasyonun baz alınabileceğini fakat bunun sakıncaları olduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Para politikasındaki değişikliklerden bağımsız olarak fiyatları hareket eden mal ve hizmetler, gereksiz yere, enflasyon artıyor ya da düşüyor izlenimi verebilir. Oysa para politikasının etkili olduğu mal ve hizmet fiyatları başka yönde hareket ediyor olabilir. Bu durumda, merkez bankası gereksiz yere faiz tepkisi vermek zorunda hissedebilir kendini.



Böyle bir sorundan kurtulmanın yolu, doğrudan ‘temel (çekirdek) enflasyon’ olarak adlandırılan ve bu tür mal ve hizmetlerin fiyatlarını dışarıda tutan tüketici fiyat endeksinin bir alt kümesinden hesaplanan enflasyona odaklanmak. Sakıncası şu: Çekirdek enflasyon göstergesi dışında bırakılan mal ve hizmetleri de tüketiyor ekonomik birimler. Dolayısıyla tüketicileri yakından ilgilendiren fiyatlar dışlanmış oluyor. Oysa biz onların ileriye yönelik imzaladıkları sözleşmelerde enflasyon hedefini kullanmalarını istiyoruz. Ama bu dışlama nedeniyle hedef onlar açısından önemsiz hale gelebilir. Temelde bu kaygıyla çoğu merkez bankası tüketici enflasyonunun kendisini hedefliyor."