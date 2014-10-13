T24 LogoT24 Logo
Çevre

Fatih Ormanı'na villa projesi reddedildi

Sarıyer Belediyesi, Bilgili-Doğuş Holding ortaklığıyla, orman içine yapılması planlanan projeye ruhsat vermeyeceğini açıkladı

13 Ekim 2014 20:03

Sarıyer Belediyesi, Fatih Ormanı içerisinde Bilgili Holding-Doğuş Holding ortaklığıyla yapılması planlanan 108 villa, 15 bin kişilik salon, mağazalar ve restoranları içeren Park Orman Tabiat Parkı projesine ruhsat vermeyeceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "İddia edildiği gibi Fatih ve Kuzey Ormanları’ndaki yapılaşmalara imar izni ve ruhsatı vermedik. Vermeyeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve halkın içinde olmadığı hiçbir girişimin parçası da olmadık. Olmayacağız" açıklamasında bulundu.

1490 dönümlük ormanlık arazide proje yapılacağına ilişkin haberler üzerine ‘Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi’, Bilgili Holding ve Sarıyer Belediyesi önünde eylemler düzenlemiş, projeye karşı tepkilerini dile getirmişti.

 

ETİKETLER

doğuş holdingbilgili holdingsarıyer belediyesifatih ormanıvillaprojeşükrü genç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24