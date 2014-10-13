Fatih Ormanı'na villa projesi reddedildi

Sarıyer Belediyesi, Fatih Ormanı içerisinde Bilgili Holding-Doğuş Holding ortaklığıyla yapılması planlanan 108 villa, 15 bin kişilik salon, mağazalar ve restoranları içeren Park Orman Tabiat Parkı projesine ruhsat vermeyeceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "İddia edildiği gibi Fatih ve Kuzey Ormanları’ndaki yapılaşmalara imar izni ve ruhsatı vermedik. Vermeyeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşları’nın ve halkın içinde olmadığı hiçbir girişimin parçası da olmadık. Olmayacağız" açıklamasında bulundu.

1490 dönümlük ormanlık arazide proje yapılacağına ilişkin haberler üzerine ‘Diren Fatih Ormanı İnisiyatifi’, Bilgili Holding ve Sarıyer Belediyesi önünde eylemler düzenlemiş, projeye karşı tepkilerini dile getirmişti.